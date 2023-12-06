Лидеры стран Группы семи (G7) проведут в среду консультации по видеосвязи.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствует рабочий график президента США Джо Байдена на 6 декабря, обнародованный Белым домом.

Как уточняется в этом документе, виртуальное совещание руководителей «семерки» состоится в 09:30 по времени Восточного побережья США (18:30 бак.вр.). Повестка дня этого мероприятия не раскрывается, никакие связанные с ним детали Белый дом не оглашает. Американская сторона подтверждает, что консультации пройдут в закрытом режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к видеосаммиту .