Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что на заводе российский лидер осмотрит цеха, в числе которых сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины. Кроме того, Путин пообщается с работниками предприятия.

После этого у президента РФ запланировано посещение «Уральских локомотивов», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.