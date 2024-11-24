Владимир Путин приказал своим военным вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области до 20 января — дня инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, пишет Суспільне.

«Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами — все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует», — сказал Зеленский.

Украинский президент выразил убеждение, что Курская операция ВСУ взамен показывает неспособность путинского режима защитить свои собственные российские территории, поскольку все силы российской армии брошены на оккупированные территории Украины.

«У нас один из перехватов по Курскому направлению такой, что он Путин передает через командование личные просьбы [солдатам], что вся судьба «СВО» держится на Курской операции», — сказал Зеленский. (УНИАН)