Президент России Владимир Путин выразил подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении от украинской армии Курской области.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечено, что Путин отметил героизм и высокий уровень подготовки военных КНДР, оказавших содействие в отражении наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область.

В Кремле сообщили, что Путин лично поблагодарил Ким Чен Ына и все руководство КНДР за содействие.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — указал президент РФ.