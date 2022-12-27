Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Из указа следует, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны, которые прописывают в контракте потолок цен, запрещены. Кроме этого, поставлять нефть, согласно документу, запрещено поставлять нефть зарубежным покупателям, если в контракте предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

При этом поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны исключительно на основании спецрешения.

В тексте отмечается, что меры введены «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и в целях защиты национальных интересов России.

Следить за соблюдением указа поручено Минэнерго РФ.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года, его действие продлится до 1 июля 2023 года.