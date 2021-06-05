Президент России Владимир Пуин не согласился с мнением о том, что в России притесняют оппозицию и СМИ. Об этом он сказал во время встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Слова главы государства приводит РИА Новости.

«У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем», — заверил президент. Говоря об иноагентах, президент напомнил, что это не новое явление и было придумано в США еще в прошлом столетии.

Ранее Путин заявил, что Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться. По его словам, российская сторона первой не предприняла ни одного шага для того, чтобы нанести ущерб существующим отношениям с американской властью (lenta.ru)