Два главных партнера России, Китай и Турция, считают, что она должна возобновить договоренность с ООН о вывозе украинских зерновых. Но Владимир Путин на них не реагирует. Он гнет свою линию, настаивая, что Россия с ее рекордным урожаем пшеницы может заместить украинские поставки, и бомбит украинские порты, чтобы взвинтить цены.

Путин игнорирует просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возвращение в зерновую сделку, рассказали The Wall Street Journal дипломаты. По их словам, хотя Эрдоган в последние недели несколько раз заявлял, что намерен обсудить это с Путиным, до сих пор они так и не поговорили. Турецкие чиновники продолжают по различным каналам призывать Кремля вступить в переговоры.

Анкара разозлила Москву, когда вернула в Украину командиров батальона «Азов» (которые по условиям обмена военнопленными должны были оставаться в Турции до конца войны) и дала согласие на вступление Швеции в НАТО, говорят дипломаты и аналитики. Эти шаги – лишь одни из нескольких, которые Эрдоган после переизбрания президентом в мае сделал навстречу Западу.

Российские официальные лица любят обвинять западные страны в лицемерии, указывая, что украинская продукция в рамках зерновой сделки (а ее было вывезено на 32,8 млн тонн) шла в европейские страны, а не в испытывающие нужду африканские. Такие заявления скрывают два факта.

Крупнейший клиент Украины на самом деле – Китай, а не Европа. По данным ООН, в рамках зерновой сделки Китай приобрел 24,2% вывезенного по Черному морю зерна.