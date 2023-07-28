Два главных партнера России, Китай и Турция, считают, что она должна возобновить договоренность с ООН о вывозе украинских зерновых. Но Владимир Путин на них не реагирует. Он гнет свою линию, настаивая, что Россия с ее рекордным урожаем пшеницы может заместить украинские поставки, и бомбит украинские порты, чтобы взвинтить цены.
Путин игнорирует просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возвращение в зерновую сделку, рассказали The Wall Street Journal дипломаты. По их словам, хотя Эрдоган в последние недели несколько раз заявлял, что намерен обсудить это с Путиным, до сих пор они так и не поговорили. Турецкие чиновники продолжают по различным каналам призывать Кремля вступить в переговоры.
Анкара разозлила Москву, когда вернула в Украину командиров батальона «Азов» (которые по условиям обмена военнопленными должны были оставаться в Турции до конца войны) и дала согласие на вступление Швеции в НАТО, говорят дипломаты и аналитики. Эти шаги – лишь одни из нескольких, которые Эрдоган после переизбрания президентом в мае сделал навстречу Западу.
Российские официальные лица любят обвинять западные страны в лицемерии, указывая, что украинская продукция в рамках зерновой сделки (а ее было вывезено на 32,8 млн тонн) шла в европейские страны, а не в испытывающие нужду африканские. Такие заявления скрывают два факта.
Турция заняла 3-е место среди импортеров украинского зерна (9,9%), Египет, где продовольственная инфляция подобралась к 60%, – 4-е (4,7%). Из развивающихся стран в топ-10 также входят Бангладеш и Тунис. Кроме того, Украина продает зерно Продовольственной программе ООН.
Неделю назад замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка обсуждал в Пекине вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение экспорта и диверсификацию поставок украинской сельскохозяйственной продукции в Китай. А в воскресенье Пекин заявил Совету безопасности ООН, что зерновую сделку необходимо возобновить, учитывая ее важность для мировой продовольственной безопасности. Кроме того, в китайских госСМИ вышла серия статей о необходимости ее продления, отмечает WSJ.
«Китай публично сигнализирует, что очень хочет продолжения Черноморской зерновой инициативы», – говорит Кейтлин Уэлш, эксперт по продовольственной и водной безопасности в американском Центре стратегических и международных исследований. (moscowtimes.ru)