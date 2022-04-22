В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Совета Европейского союза Шарль Мишель подтвердили принципиальную важность выполнения трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны также затронули тематику обеспечения стабильности и безопасности в Карабахе – в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Они подтвердили принципиальную важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Путин также сообщил Мишелю о шагах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами.