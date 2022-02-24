Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг «серьезно и откровенно» обменялись мнениями в связи с событиями в Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что российский лидер дал «исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».