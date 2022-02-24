Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг «серьезно и откровенно» обменялись мнениями в связи с событиями в Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.