Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили Карабах.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин сказал, что деятельности российских миротворцев в Карабахе дана высокая оценка: «Мы подтвердили значимость деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе в решении текущих гуманитарных и социально-экономических проблем в регионе».

Президент Франции проинформировал об итогах совместной видеоконференции с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.