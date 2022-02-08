Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили Карабах.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Путин сказал, что деятельности российских миротворцев в Карабахе дана высокая оценка: «Мы подтвердили значимость деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе в решении текущих гуманитарных и социально-экономических проблем в регионе».
Президент Франции проинформировал об итогах совместной видеоконференции с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.