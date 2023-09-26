Состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана.

Как передает # со ссылкой на пресс-службу Кремля, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси.

Ибрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учётом председательства в нём России в 2024 году.

Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Карабаха. Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

При рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества. Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов.