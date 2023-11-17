Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял в Берлине турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба германского лидера, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку в Украине и сотрудничество в рамках НАТО.

Штайнмайер «высоко оценил посреднические усилия турецкого президента по соглашению между Украиной и Россией о вывозе украинского зерна», говорится в сообщении. Также Штайнмайер подчеркнул, что Берлин расценивает атаку ХАМАС на Израиль как «террористическое нападение», и «указал на право Израиля на самооборону».

Оба лидера «согласились, что все усилия должны быть направлены на то, чтобы оказать вклад в освобождение заложников», которых удерживает ХАМАС, а также на то, чтобы избежать регионального расширения конфликта. «Гражданское население должно быть защищено, а гуманитарное обеспечение Газы в срочном порядке улучшено», — отмечается в сообщении.

«Президенты подчеркнули — мирное будущее региона в долгосрочной перспективе может быть только на пути к решению на основе двух государств», — указывает пресс-служба Штайнмайера.

Позже Эрдоган встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В последний раз Эрдоган посещал Германию три года назад. Визит проходит при повышенных мерах безопасности: власти ФРГ задействовали около 1,5 тыс. полицейских для обеспечения правопорядка. В связи с визитом турецкого лидера в Берлине заявлено несколько демонстраций.