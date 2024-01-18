Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили «Артиллерийскую коалицию» (коалиция, возглавляемая США и Францией, является частью контактной группы «Рамштайн» — ред.) и договорились о подготовке предстоящего визита французского лидера в Украину.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона за запуск инициативы «Артиллерийская коалиция», а также планы Франции по изготовлению для Украины десятки передовых артиллерийских систем «Цезарь» и боеприпасов к ним.

«Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7», — сообщил Зеленский в соцсетях.