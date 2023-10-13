Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали на встрече судьбу бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бывшего руководителя компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что не знает, о чем шла речь на закрытой части встречи.
«Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь», – заявил он. (vedomosti.ru)