Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали на встрече судьбу бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бывшего руководителя компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что не знает, о чем шла речь на закрытой части встречи.