Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, смещенный военными 25 октября и находившийся под домашним арестом, восстановлен в должности и вернулся к исполнению своих обязанностей во дворец в Хартуме, сообщило в воскресенье, 21 ноября, государственное телевидение.

Хамдук и лидер путчистов, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, подписали соглашение о создании нового переходного правительства. В рамках соглашения Хамдук сможет сформировать его из гражданских лиц, однако аль-Бурхан войдет вместе с ним в Суверенный совет — руководящий орган, контролирующий процесс демократизации страны с 2019 года.

Кроме того, в соответствии с документом военные должны освободить всех политзаключенных, арестованных с начала переворота 25 октября.

Однако протесты против путчистов в стране продолжаются. Гражданские партии, которые до переворота входили в переходное правительство, отказываются вступать с военными в переговоры и от какого-либо сотрудничества с ними. Тысячи демонстрантов 21 ноября прошли маршем по Хартуму, требуя отставки лидера путчистов, генерала аль-Бурхана. (DW)