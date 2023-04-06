«ПСЖ» может продать Лионеля Месси и ряд других игроков в случае плохих выступлений

Советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш поставил ультиматум игрокам: те, кто не проявят себя в последних 9 матчах сезона, будут выставлены на трансфер, сообщает Le Parisien.

Это касается и звезд, и молодых футболистов, однако некоторых футболистов не станут продавать при любых раскладах. Это Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра и Марко Верратти.

Кампуш считает, что благодаря ультиматуму игроки обретут новую мотивацию. В частности, это касается Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Витиньи, Карлоса Солера, Ренату Саншеша, Фабиана Руиса, Хуана Берната и Юго Экитика. (sports.ru)