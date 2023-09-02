Российская империя, несмотря на осуждение всего цивилизованного человечества и мирового сообщества, решимость ведущих мировых держав в оказании всеобъемлющей помощи подвергшейся агрессии Украине для изгнания оккупационной армии, введение действенных разрушительных для ее экономики и социальной жизни санкций, все углубляющуюся политическую и экономическую изоляцию, не оставляет надежд на удержание и легитимизацию оккупированных украинских территорий и продолжает грубым образом нарушать принципы международного права и суверенитет Украины, осуществляя «паспортный террор» в отношении украинцев.

Очередную насильственную паспортизацию на временно оккупированных территориях (ВОТ) Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей российские власти провели в преддверии принудительных «выборов» в местные «думы» на оккупированных территориях. Так, начавшие активно раздавать паспорта жителям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» еще в 2019 году, а во временно оккупированных районах Херсонщины и Запорожья — летом 2022-го, оккупационные администрации, выдав только за октябрь 2022 года — май 2023-го в четырех «новых регионах» около 1,5 млн российских документов, принялись стремительно раздавать российские паспорта к «выборам»: к примеру, как пишет Deutsche Welle, в Запорожской области местная «избирательная комиссия» недавно отчиталась о печати около полумиллиона избирательных бюллетеней — в то время как в начале месяца оккупационное «министерство внутренних дел» сообщало о 300 тысячах выданных паспортов. То есть, + 200 тыс.

Не успев охватить все население на ВОТ, в Кремле разработали ноу-хау для успешного проведения псевдовыборов — проголосовать местные жители смогут и по украинским бумажным паспортам или даже по водительским удостоверениям.

Между тем, опасаясь за жизнь коллаборантов, из Москвы распорядились не публиковать поименные списки «кандидатов» – «избиратель» увидит их только на «избирательном участке». Ведь Служба безопасности Украины приравняла активное участие в российских «выборах» на ВОТ к коллаборационизму и госизмене.

Мало того, Москва предлагает принять участие в «голосовании» даже украинцам, проживающим на деоккупированном ВСУ в ноябре 2022 года после присоединения оккупированных территорий к России правобережье Херсонской области. Нонсенс!

Москва продолжает считать эти территории «своими», а жителей — российскими гражданами, и предлагает им принять участие в «голосовании» посредством механизма «Мобильный избиратель», согласно которому граждане России могут проголосовать на избирательных участках не по месту регистрации.

Кроме того, несмотря на то, что 10 сентября в России называется «единым днем голосования», в ВОТ Украины «выборы» стартовали заблаговременно, что объясняется, естественно, не намерением фальсифицировать итоги, а заботой о гражданах. Украинцах. Очень хочется верить, но… В населенных пунктах вблизи линии фронта голосование началось раньше: в Херсонской области — 2 сентября, а в других трех областях — 31 августа, причем работают выездные комиссии — то есть, проголосовать можно прямо дома, так же, как и во время прошлогоднего «референдума».

Разумеется, ни Киев, ни международное сообщество и институты не станут признавать «результаты» российских «выборов» на ВОТ.

Как не признали и прошлогодние «референдумы» по присоединению Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к РФ.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в пятницу, 1 сентября, уже осудил так называемые «выборы в региональные думы и муниципальные советы».

«Псевдовыборы являются «очередным грубым нарушением международного права и суверенитета Украины. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — всё это Украина!», — написал Стано в соцсети X (бывший Twitter).

Он пообещал, что причастные к проведению этих «выборов» будут привлечены к ответственности.

Британская разведка ранее отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои «неотъемлемые части», поэтому планирует организовать фейковые «выборы» в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

А чтобы легализовать эти «псевдовыборы», которые совершенно ничего не означают ни для самой Украины, ни для международных институтов, ни для демократического Запада и всех партнеров Украины, приглашены «международные наблюдатели», как сообщил Владимир Рогов, член главного совета т.н. администрации Запорожской области, в разговоре с РИА Новости. Однако, не назвал ни страны, которые посылают своих наблюдателей, ни международные организации, да и в СМИ пока невозможно найти упоминаний об этом. Разве что, приедут коллеги из КНДР, Ирана и некоторых африканских племен, которые являются единственными партнерами российского диктаторского режима.

Ну а Центр национального сопротивления Украины сообщает о «деятельности» на временно оккупированных территориях российских политтехнологов, организаторов массовок и пропагандистов, естественно, под зорким надзором «человека с ружьем».

По всей видимости, Кремль с помощью псевдовыборов хочет легализовать захват части Украины и продолжить интеграцию и русификацию оккупированных территорий посредством изменения систем образования, связи и транспорта без оглядки, а может и с оглядкой, на успешное контрнаступление ВСУ, на отвоевание украинской армией метр за метром родной земли.

Сегодня британский The Economist констатировал: с 5 июня Украина отвоевала 108 кв. км завоеванной Россией территории, из них только с 22 августа украинские войска отвоевали 38 кв. км, и что ВСУ наконец-то вышли на «линию Суровикина». А представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ «добились успехов с борьбой со второй линией обороны».

Так что, как учил вас, россияне, Иван Крылов — «А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь». Ни мытьем, ни катаньем у вас ничего не получится. Украина при поддержке всего цивилизованного мира вышвырнет вас с захваченных территорий, вернет своих граждан, построит на вечную зависть вам демократическое, сильное современное государство, а вам придется смотреть через забор и пускать слюни…