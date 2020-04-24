Провокация Арсена Авакова

В Украине назревает нешуточный политический скандал. Глава МВД Украины Арсен Аваков совершенно открыто выступил против генеральной линии украинского государства. Напомню, что ранее про-армянский депутат Верховной Рады Украины Дарья Володина опубликовала в своем Facebook фотографию письма заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара к представителям госорганов в преддверии годовщины вымышленного «геноцида армян».

В своем письме Боднар отмечает, что Украина не признает т.н. «геноцид армянского народа», и использует выражение «трагические события 24 апреля 1915 года в Османской империи». По словам Боднара, события, произошедшие с армянским населением Османской империи, не подпадают под определение термина «геноцид», принятого в ООН 9 декабря 1948 года (действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую).

В обосновании такой позиции замглавы МИД заявляет, что Армения «находится в фарватере внешней политики России» и в международных организациях голосует против жизненно важных для Украины резолюций. Он также отмечает, что вопрос т.н. «геноцида армян» является чувствительным для стратегического партнера Украины – Турции, а решить его должны историки. На основании своих доводов Боднар просит украинских чиновников — адресатов своего письма — не участвовать в памятных мероприятиях годовщины т.н. «геноцида армян» и не использовать термин «геноцид армян».

В самой Армении, после обнародования данного письма, значительно усилились антиукраинские настроения, а ереванские СМИ заполонили статьи с оскорблениями в адрес государства Украина и украинского народа. Приведу конкретный пример. На сайте «Арменианрепорт» вышла статья под названием «Цена украинского позора». Она – чудовищна как по сути, так и по содержанию. «Украинский народ, что доказали три десятка лет с момента распада СССР, не имеет права жить иначе, кроме как в составе иных государств. На свое государство он права не имеет. Ибо, украинцы по своей натуре холопы и разрушители. Их нужно держать в узде. За них нужно все решать. А то ведь они постоянно шарахаются и бегают в поисках нового пана — то к России, то к ЕС. Был же смешной лозунг: «Украина — це Европа». В итоге, в Европе оказались украинские проститутки и гувернантки, ухаживающие за итальянскими и прочими пенсионерами. Ну и чистильщики отхожих мест из «Незалежной».

Вот, что написано в этом армянском СМИ. Там возмущены тем, что «официальный Киев ужас, как хочет дружить не только с Турцией, но и с Азербайджаном». Там напоминают, что «слишком уж много реверансов в последнее время сделали друг другу Киев и Баку» В ход пошли и телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его итогам, напомню, Д.Кулеба принял приглашение Э.Мамедъярова посетить Азербайджан с официальным визитом.

Чуть ранее, возмущенно констатируют армянские СМИ, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ Марьян Заболоцкий сообщил, что Азербайджан согласился выделить Украине кредит в размере 300 миллионов долларов. Позже, напомню, о том же в интервью нашему изданию поведал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», член Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святослав Юраш.

Оба украинских депутата выражали благодарность руководству нашей страны и напоминали о давних, проверенных годами, дружественных и очень теплых отношениях между Баку и Киевом. Оба они вспоминали визит президента Украины Владимира Зеленского в Баку. Я же напомню, что в Ереване крайне возмущенно отреагировали на этот визит. Там просто бились в бессильной злобе от того, что президент Украины посетил могилы погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к Вечному огню на Аллее шехидов.

«Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ»,- заявил в Баку Владимир Зеленский, чем привел армянские СМИ и политическое сообщество страны-оккупанта в негодование. Хотя, он всего лишь назвал вещи своими именами. Действительно, Азербайджан многократно демонстрировал поддержку Украине в рамках международных организаций в условиях продолжающего российско-украинского конфликта. Так, Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года. Кроме того, именно Азербайджан внес пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» на 74-ю сессию ГА ООН в сентябре 2019 года. Это были примеры того, как нужно поддерживать друг друга на международной арене.

Кроме того, важно напомнить и слова президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом. «Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом»,- сказал Эрдоган на совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями СМИ в феврале нынешнего года.

Иными словами, официальный Киев определился с вектором внешней политики. Азербайджан и Турция, которые не признают аннексию Крыма, являются для Украины важнейшими стратегическими партнерами. Армения, которая поддержала аннексию Крыма, в числе таковых не значится. Об этом, по сути, и напоминал в своем письме заместитель министра иностранных дел Украины Василь Боднара. Письмо это он, напомню, адресовал представителям госорганов в преддверии годовщины вымышленного «геноцида армян».

И вот, 24 апреля наступило. В этот день все увидели, что глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Твиттер написал, что «24 апреля — день памяти геноцида армян, день боли и скорби по миллионам погибших с 1915 по 1924 годы». По сути, это был открытый демарш господина Авакова. Он выступил против политики, которую проводит официальный Киев. Он проигнорировал напоминание В.Боднара о том, что вопрос «геноцида армян» является чувствительным для стратегического партнера Украины – Турции.

То есть, глава МВД Украины попытался вбить клин в украино-турецкие отношения. И это при том, что он является членом правительства Украины, министром, назначаемым президентом Украины. Замечу к слову, что даже президенты США, учитывая важность отношений с Турцией, избегают использовать термин «геноцид армян», говоря о событиях в Османской империи. Они используют термин «мец егерн». Но, Арсен Аваков, самовлюбленность и зашкаливающие амбиции которого хорошо известны в Украине, поставил себя выше президентов США.

По сути, он выступил не как украинский министр, а как армянский политик, армянский пропагандист. Безусловно, он имеет право на личное мнение по любому вопросу. В том числе и по вопросу так называемого «геноцида армян». Но, он должен помнить, что Украина не признает «геноцид армян». А главное — прежде, чем озвучивать свое мнение, он должен думать не об интересах мирового армянства или государства Армения, а об интересах Украины, в которой живет и является главой МВД. И свое мнение он может озвучивать и даже отстаивать до посинения, но прежде А.Аваков должен уйти с должности главы МВД Украины и депутата ВР от партии «Народный Фронт» и стать частным лицом. В этом статусе, он может писать статьи на беспокоящую его тему в местных СМИ, писать у себя в Твиттере и в Фейсбук. Открыто вредить развитию отношений Украины с ее стратегическими партнерами, сидя в министерском кресле, это не просто не красиво. Это цинично и омерзительно.