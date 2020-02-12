Проверка на прочность

Уже в октябре прошлого года стало понятно, что местные выборы в восточногерманской земле Тюрингия многое определят и на федеральном уровне.

На первое место тогда вышла партия Die Linke — Левая с 30%, сформированная в значительной мере бывшими коммунистами из ГДР. Второе место заняла партия Alternative für Deutschland — Альтернатива для Германии (AfD, АдГ). Ее поддержали более 23,4% избирателей.

Правящая в Берлине партия Христианско-демократический союз (CDU, ХДС) получил 21,8%, социал-демократы удовольствовались 8,7%, затем Bündnis 90/Die Grünen — Союз-90/зеленые с чуть более 5% и Freie Demokratische Partei — Свободная демократическая партия (FDP, СвДП) — 5% ровно.

После выборов 2014 года Тюрингией управляло коалиционное правительство, во главе которого стояли «левые», взявшие в качестве младших партнеров зеленых и социал-демократов.

Теперь после таких результатов в Германии с некоторой тревогой ожидали формирования нового правительства в этой земле. Она оказалась не напрасной.

Когда дело дошло до выборов в земельном ландтаге премьер-министра, то в третьем туре был избран представитель СвДП Томас Кеммерих. Его оппонент левый политик Бодо Рамелов, до сих пор возглавлявший Тюрингию, получил всего на один голос меньше.

За Киммериха проголосовали депутаты от его партии, представители ХДС и члены АдГ. Это вызвало не просто скандал, а политическое землетрясение.

Идеология АдГ представляет собой смесь правого популизма и правого радикализма. При этом в восточногерманской земле Тюрингии она отличается серьезным неонацистским уклоном.

После выборов 2017 года партия имеет свою фракцию в Бундестаге, но на политический союз с ней у других партий наложено табу. И вот в Тюрингии оно было нарушено. Именно голоса депутатов от АдГ решили исход выборов и, вероятно, по сговору. В прессе появилось письмо лидера земельной организации правых радикалов Бьорна Хеке руководителям организаций ХДС и СвДП с предложением подобной сделки при голосовании. Судя по результатам, оно было принято.

В соцсетях стала гулять цитата Гитлера от февраля 1930 года. «Самого большого успеха мы добились в Тюрингии. Там мы действительно стали партией, от которой все зависит. Те партии в Тюрингии, кто формировал правительство до сих пор, больше неспособны получить большинство без сотрудничества с нами».

Сопровождалась она фотографиями. На одной рейхспрезидент Германии фон Гинденбург пожимает руку Гитлеру, на другой — Томас Кеммерих нынешнему лидеру АдГ в Тюрингии Бьорну Хеке.

Ангела Меркель назвала случившееся в восточногерманской земле «плохим днем для демократии». На Кеммериха, свободных демократов и христианских демократов посыпался град упреков за сотрудничество с правыми радикалами. На волне скандала Томас Кеммерих подал в отставку и призвал провести перевыборы. За ним последовал заместитель главы ХДС в Тюрингии Кристиан Хирте.

Назначить перевыборы с опозданием призвала и лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (В Германии ее называют АКК).

За относительно небольшое время пребывания на посту руководителя ХДС АКК не приобрела влияния и авторитета. Когда она потребовала назначить перевыборы и на них поддержать кандидата на пост премьер-министра от социал-демократов, руководители земельной организации ХДС это проигнорировали.

Очевидно, что события оказались весьма неожиданными для руководства в Берлине, потому что там не учли общего падения влияния партии. Как следует из опроса компании Forsa, на внеочередных выборах ХДС ожидал бы полной разгром. Партия получила только 12%, что в два раза меньше чем АдГ. Естественно, что местные лидеры ХДС на такой риск пойти не захотели.

В ночь на воскресенье 9 февраля северо-запад Германии оказался в зоне циклона «Сабина». Железнодорожная компания Deutsche Bahn призвала пассажиров по возможности перенести поездки. Аэропорты Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Штутгарта и Берлина отменили или перенесли часть рейсов.

Не меньший политический шторм бушевал в Берлине в партийных и парламентских коридорах и кабинетах. В столице прошло срочное совещание с участием заместителей председателя ХДС. На нем, судя по всему, было принято решение, что одними отставками в земельной организации не обойдется.

Как результат на следующий день глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением, что она не планирует быть канцлером Германии после ухода Меркель, а также покинет пост главы партии. Министром обороны она останется. Ожидается, что выборы нового главы ХДС пройдут летом.

Началась операция Nachfolger — Преемник. Среди претендентов с наибольшими шансами четверо.

Фридрих Мерц — постоянный оппонент Меркель и соответственно ее протеже АКК. У них не заладились отношения еще с тех пор, когда в 2000 году Меркель возглавила партию, а Мерц — фракцию ХДС в Бундестаге. Мерц выступает с консервативных позиций, защищает частный бизнес и «немецкую идентичность». Он критиковал коалицию с социал-демократами.

Взгляды Мерца будут поддержаны в западных землях, но также и в восточных, где некоторые сторонники ХДС в противовес Меркель поддержали АдГ.

У Мерца большая поддержка в деловых кругах. В 2007 году он ушел из политики в бизнес, но вернулся для борьбы за пост главы ХДС. На партийных выборах он проиграл АКК всего 35 голосов.

Второй кандидат — Йенс Шпан не в первый раз претендует на роль партийного лидера. В 2018 году в первом туре он получил всего 16% голосов и выбыл из борьбы. Тогда же он занял пост министра здравоохранения. Среди его достижений — внедрение электронных медицинских карт. Подход министра по новым технологиям в медицине импонирует молодым избирателям. К тому же ему всего 39 лет.

В семейных вопросах он куда либеральнее большинства членов ХДС. Будучи открытым гомосексуалом, Шпан стал одним из первых немцев, заключивших однополый брак.

Во внешней политике Шпан стоит на еще более правых позициях, чем Мерц. В частности, российскую внешнюю политику Шпан приравнивает к исламскому терроризму в плане европейской безопасности.

Третий претендент — Армин Лашет относится к либеральному крылу ХДС. Он больше всего похож на «кандидата Меркель». Это может сыграть против него. Ведь в свое время АКК тоже была «маленькой Меркель», но это ей не помогло.

Четвертый — Маркус Зедер — член Христианско-социального союза (ХСС), партии, правящей в Баварии и формирующей единый блок с ХДС на федеральном уровне. На роль главы ХДС он претендовать не может, но теоретически может быть выдвинут в канцлеры от блока ХДС/ХСС.

Недавно он побывал в Москве и встречался с Владимиром Путиным. Пока маловероятно, что это ему поможет. Скорее всего, повредит.

Германию ожидает год принятия решений. Ангела Меркель остается канцлером и сохраняет политическую независимость. Однако, ее власть внутри партии, а значит и время на посту канцлера, подходит к концу. И она больше не контролирует транзит власти внутри партии.

Политический шторм, разыгравшийся в Германии, испытывает ее политическую систему на прочность. От того как эта ведущая европейская страна выйдет из непростого положения зависит очень многое в мире и на континенте.