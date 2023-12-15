Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами.

Как передает #, об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам первого общественного форума «Россия-Армения», проходящего в Москве в пятницу.

Его зачитал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин.

«Союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность в свете попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами. Тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении», — отметил министр.

Лавров выразил уверенность, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены полезные контакты.