Провайдеры должны компенсировать абонентам низкую скорость интернета

С начала военных действий 27 сентября государственный провайдер BakinterNet прекратил доступ к сети интернет своих абонентов, возобновив услуги лишь в начале текущего месяца. На данный момент компания также ограничила скорость сети, однако компенсировать гражданам уплаченные деньги поставщик услуг не собирается. Любопытно и то, что в заявлении Министерства транспорта, связи и высоких технологий ничего говорилось о снижении скорости сети и прекращения доступа к интернету в первые дни военных действий упомянутым государственным поставщиком интернет-услуг.

Под занавес месяца профильное ведомство выступило с заявлением об ограничении доступа в интернет по всей стране, аргументируя это решение предотвращением масштабных провокаций со стороны Армении. На сегодняшний день в стране ограничены соцсети и мессенджеры – под блокировку попали Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и Zoom, видеохостинг YouTube.

Примечательно, что заявление об ограничении доступа в интернет в первые дни войны никак не коррелировало с полным отключением от сети пользователей государственного интернет-провайдера – BakinterNet, тогда как частные интернет-провайдеры все это время работали, но с ограничениями. Абоненты BakinterNet терялись в догадках — неужто возможные провокации касались лишь пользователей услуг государственной компании, в то время как абоненты частных операторов связи защищены от таких атак? В начале октября доступ к сети для пользователей BakinterNet возобновился с ограничениями. Многие граждане при этом остались в первых числах наступившего месяца без телефонной связи, поскольку районные отделения АТС требовали оплаты за интернет и только после этого возобновляли подключение абонентов к сети.

Как и говорилось в заявлении Минсвязи, социальные сети и мессенджеры на текущий момент не работают, граждане сталкиваются со сложностями при отправке писем по электронной почте. В довесок этому, наблюдается существенное снижение скорости интернета – хотя этот момент министерством не оговаривался. Наши попытки дозвониться в Минсвязи не увенчались успехом. На запрос в техническую службу (155) по поводу низкой скорости интернета корреспондента «Зеркало» попросили «войти в положение», сообщив, что скорость сети ограничена. На «горячей линии» Минисвязи (16-55) нас уведомили, что компенсаций за ограничения для пользователей не будет и этот вопрос ведомством не рассматривается. Здесь признали факт снижения скорости, но затруднились сказать, что именно подразумевается под решением ограничить интернет гражданам, и входит ли сюда непосредственно количество подаваемых бит информации в секунду.

В комментариях «Зеркало» руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов указал, что провайдерам, особенно государственной компании BakinterNet, следует компенсировать абонентам часть уплаченных денег, поскольку оплаченный ими полный пакет услуг не был предоставлен. По свидетельству правозащитника, в ином случае это грубое нарушение прав потребителей. Он также отметил, что в договорах на поставку услуг провайдеров форс-мажорные ситуации не учитываются.

В то же время эксперт-экономист Натиг Джафарли сказал в беседе с нами, что при составлении договора провайдера с клиентами учитывается тариф за скорость интернета, и нет единого тарифа на услуги: «Есть два выхода — либо провайдеры должны дополнительно компенсировать потребителям за недополученную скорость, либо же договориться друг с другом и предоставить бесплатный интернет своим клиентам ровно на тот период, на какой до сих пор они ограничили интернет».

Когда в стране объявили военное положение, отметил Джафарли, можно было предположить, что введут ограничения на доступ к мессенджерам по соображениям безопасности. В этом смысле военное положение дает повод для ограничений, хотя сам эксперт с этим не согласен, поскольку сейчас помимо войны непосредственно на поле боя, идет ожесточенная информационная война. Ограничения интернета, особенно его скорости приводит к тому, что наше население, журналисты и гражданские активисты не могут участвовать в ней в полной мере.

В эти сложные для страны дни все общество выступает с единым мнением о необходимости освобождения наших земель, говорит собеседник, противоречий по поводу не может быть в принципе. На случай же возможных провокаций есть органы безопасности, которые могли бы отследить и ограничить провокации отдельных людей, сеющих панику и распространяющих ложную информацию. Ограничивать доступ в интернет всему населению, с этой точки зрения, неправильно, считает он:

«Что касается снижения скорости сети, на это есть законы. Заключая договор с провайдером, абонент платит за определенную скорость, поскольку есть разные тарифы, зависящие именно от этого показателя услуг. Одностороннее нарушение договора и требование полной платы за ограниченные услуги является нарушением. В таких случаях абоненты имеют полное право рассчитывать на компенсацию – у нас же провайдеры требуют исполнения обязательств от потребителя, не выполняя при этом свои собственные. Важно и то, что Минсвязи ничего не говорило про ограничение скорости, но было решение прекратить доступ к мессенджерам и определенным каналам. Снижая скорость, провайдер несет за это ответственность».

По мнению собеседника, низкая скорость интернета не играет никакой роли в защите от провокаций врага:

«В текущей ситуации, когда население все же использует различные мессенджеры через обходные программы, санкции должны быть точечные. Во время военного положения за провокации, ложную информацию и информация, вредящую азербайджанской армии, следует привлекать к личной ответственности. Надо вычислять таких лиц и наказывать. Что же сделали мы? Зачем-то ограничив доступ к сети для журналистов, гражданского общества, и просто граждан, болеющих за свою родину, ослабили свой ресурс в информационном противостоянии с врагом!».

Есть и еще одна, немаловажная деталь, говорит экономист. Учитывая международные договора, наши провайдеры платят за объем интернета, получаемый ими из международных сетей. И вот когда они снижают скорость потребителям, то платят международным поставщикам меньше, а местным потребителям продают ограниченный интернет по старой цене. «При таком раскладе, снижение скорости интернета выгодно местным интернет-провайдерам. Они обязательно должны компенсировать снижение скорости потребителям», — считает Джафарли.