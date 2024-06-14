Лидеры стран «Большой семерки» (G7) намерены добиваться от России выплаты компенсации Украине в размере $486 млрд, говорится в заявлении участников саммита.

«Россия должна положить конец своей незаконной агрессивной войне и заплатить за ущерб, который она причинила Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд», — цитирует заявление итальянское агентство ANSA.

Там отмечается, что страны G7 рассмотрят все возможные правовые пути, чтобы заставить Россию выплатить компенсацию.

В начале июня официальный представитель ЕС Петер Стано заявлял, что ряд стран Евросоюза изучают возможность изъятия частных активов россиян в пользу Украины. «Наша позиция в том, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Мы изучаем вопрос как один из возможных вариантов, но через отдельные страны, не на уровне Евросоюза целиком», — говорил Стано.

Он сообщал, что на данный момент в рамках санкций на территории объединения заморожены активы более 2000 частных лиц и организаций. «В основном эти средства принадлежат российским и белорусским олигархам, их компаниям, которые мы считаем связанными с режимом [президента РФ Владимира] Путина», — уточнил Стано, добавив, что некоторые страны ЕС и «Большой семерки» (G7) рассматривают вариант использования этих активов для поддержки Украины. На каких условиях может произойти их конфискация, он не сообщил. (moscowtimes.ru)