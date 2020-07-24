Противников прививок британский премьер назвал сумасшедшими

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сумасшедшими людей, которые выступают против вакцинации, пишет в пятницу The Guardian.

«Эти антипрививочники… Они сумасшедшие, они сумасшедшие», — сказал Джонсон в пятницу в ходе визита в одну из лондонских больниц.

Премьер Британии заявил, что он обеспокоен в связи с возможной второй волной коронавируса, однако он верит в то, что COVID-19 удастся победить к середине 2021 года.

«Откуда бы это ни появилось, от летучей мыши, от ящерицы или откуда-то еще, это ужасно гадкая штука для людей. И я думаю, что к середине следующего года она останется позади», — сказал он. (interfax.ru)