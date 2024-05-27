Минувшее воскресенье для общественно-политической жизни Армении выдалось на редкость насыщенным. Наряду с трагическими событиями, как наводнение в Лорийской области, где погибло три человека, мы стали свидетелями и политического фарса.

Новоявленный армянский «мессия» архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян устроил в центре Еревана «тусовку» для своих сторонников. В течение пары часов он сумел удивить своих адептов.

Так, он стал кандидатом в премьер-министры, совершил прогулку на правительственную дачу Никола Пашиняна для встречи с ним (хотя было известно, что армянский премьер находится в зоне бедствия), и даже «заморозил» свою духовную службу.

Кстати, католикос Гарегин II дал на это свое «добро». Мало того, Баграт, предвкушая себя в кресле премьера, даже закатил дискотеку на митинге. Одним словом, как писал классик, «все смешалось, кони, люди». Каково же будет дальнейшее развитие событий в соседней стране?

На этот и другие вопросы в беседе с # ответил азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Вчера на митинге в Ереване Баграт Галстанян был выдвинут в кандидаты в премьер-министры. Вам не кажется, что вся эта «мышиная возня», именуемая «движением во имя Тавуша», изначально банально преследовала борьбу за власть?

— Это очевидно. О возвращении четырех оккупированных приграничных сел Азербайджану мало кто вспоминает на митинге и других сборищах. Лозунг один – Никол Пашинян должен сдать власть протестующим, в лице «попа Гапона» Баграта Галстаняна, самозвано объявившего себя претендентом на пост премьер-министра, в обход легальной процедуры выборов и действующей Конституции.

— Действительно, согласно Конституции Армении, лицо, имеющее двойное гражданство, не может выдвигаться на пост премьера. У Баграта, помимо армянского, имеется еще и канадский паспорт. То есть, даже гипотетических шансов стать премьером у него нет. К чему тогда весь этот фарс?

— Багратом Галстаняном руководят из-за кулис экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, дашнаки, а теперь еще и открыто выступила Армянская церковь.

Все они понимают, что после заключения правительством Никола Пашиняна мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в условиях наблюдаемого экономического роста и относительного роста благосостояния граждан, на предстоящих в 2026 году выборах у них мало шансов не то что победить, но даже провести сколько-нибудь своих кандидатов в парламент будет трудно.

Поэтому противники Пашиняна решили повторить его успешную в прошлом тактику давления многочисленной толпы протестующих. Мобилизованы все ресурсы, главный из которых карабахские армяне, которые стали разменной монетой в грязной политической игре. Ведь Кочарян, Саргсян, другие вороватые представители карабахского клана, понимают, что на кону стоит их собственная свобода и многомиллионные состояния.

Цель митингового давления заключается в том, что если и не удастся свалить правительство Никола Пашиняна и захватить власть, то побудить его пойти на сделку с «бывшими» и дать гарантии их личной неприкосновенности и нахапанной собственности.

— Хотелось бы узнать ваше мнение еще по одному вопросу, касающемуся персоны Галстаняна. Позавчера армянские СМИ распространили «сенсационную» новость. Его номер в отеле, якобы, прослушивался СНБ. Но довольно допотопным способом: просверлив в полу дырки для «прослушки». Неужели, это движение и его покровители держат простых армян за дураков?

— Это показывает крайне низкий уровень пропаганды протестующих и их руководителей, коль подобного рода примитивными пропагандистскими приемами надеются поддерживать высокий «протестный тонус» в армянском обществе.

— Тем временем, на вчерашнем митинге было объявлено об акциях неповиновения по всей стране. Уже есть приводы в полицию отдельных граждан. Как вы считаете, сумеет ли Пашинян и Ко справиться с этой проблемой?

— Пока что МВД и силовые структуры ситуацию держат под контролем. Однако риски имеются, и заключаются они в том, что тысячи карабахских армян за годы войны вывезли очень много оружия, и если дело дойдет до вооруженных столкновений, то у армии будет повод для вмешательства.

Офицерский корпус в своем большинстве пророссийски ориентирован, и в отличие от полиции, не вполне лоялен Пашиняну даже после проведенных им многочисленных чисток.

— Как продолжение предыдущего вопроса: какова сегодня вероятность гражданского противостояния в Армении?

— На этот вопрос из Баку мне ответить сложно, однако принимая во внимание высокую «живучесть», проявленную Николом Пашиняном и его командой, в прошлых, более острых кризисных ситуациях, я поставил бы на то, что Никол в очередной раз посрамит своих противников.