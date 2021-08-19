«С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях», — заявил лидер повстанцев.(РИА Новости)