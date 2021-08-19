Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной «Талибану», призывают западные страны помочь им оружием, говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном в Washington Post.
Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, — сын покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами.
По словам Масуда-младшего, США и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии».
«С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях», — заявил лидер повстанцев.(РИА Новости)