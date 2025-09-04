Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров «коалиции желающих» предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность или прислать войска, или предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, сообщает «Европейская правда».

«Мы прошли большой путь, наши руководители штабов тесно работали и сегодня я могу сказать – мы готовы. Сегодня у нас на столе есть политическое предложение, военное предложение и предложение, которое исходит от 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал Макрон.

По его словам, подход коалиции к гарантиям состоит из двух элементов.

Во-первых, речь идет об отсутствии ограничений для формата украинской армии и ее возможностей. Участники коалиции хотят предоставить Украине возможности восстановить армию для того, чтобы она могла сдерживать любую потенциальную агрессию.

«Второй элемент – это силы обеспечения безопасности. Сегодня 26 стран формально ангажировались (другие выразили интерес) прислать или контингент в Украину, или внести определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе», – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что цель сил гарантирования не вести войну против России, а гарантировать мир, а также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боев.

«Мы определяем сейчас, где они будут позиционироваться», – добавил Макрон.