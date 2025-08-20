Около 10 стран выразили готовность направить свои войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, что эти государства готовы отправить свои контингенты в Украину в рамках возможного мирного соглашения.

По информации, 19 августа 2025 года европейские официальные лица обсуждали план отправки британских и французских войск в Украину, а также их численность и места дислокации.

Правительство Великобритании заявило, что в ближайшие дни военные представители Европы встретятся с коллегами в США. Цель — уточнить надёжные гарантии безопасности для Украины и подготовить размещение сил поддержки в случае прекращения боевых действий.

Издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщает, что рабочую комиссию по подготовке гарантий безопасности для Украины возглавляет государственный секретарь США Марко Рубио. По словам одного из украинских чиновников, рассказавшего изданию: «В ближайшие дни все от восхода до заката будут работать над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели сформируется чёткий механизм».