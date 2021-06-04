Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, кто курировал акции протеста, подтвердил подготовку покушения на президента республики Александра Лукашенко, признал свою вину в организации беспорядков и предупредил о «спящих» радикальных ячейках в Беларуси, сообщает Газета.Ру.

Протасевич — один из лидеров белорусских акций протеста, начавшихся в августе 2020 года после победы нынешнего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента, в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что был посредником между заговорщиками, которые готовили покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко, и штабом лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Протасевич раскрыл имена кураторов оппозиционных акций, прокатившихся по всем крупным городам республики. Как заявил оппозиционер, участниками и ответственными за «всю информационную войну» являются 22-летний журналист Степан Путило, блогер Ян Рудик, Тадеуш Дичан, советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции и кандидата в президенты Беларуси. на выборах 2020 года Светланы Тихановской Франак Вечерко, блогер Антон Мотолько.

Также, по словам Протасевича, «головой и руками» протеста были приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги Артем Шрайбман, общественный деятель Эдуард Пальчис, его жена Виктория, лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения «Молодой Фронт» Дмитрий Дашкевич, куратор Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси» Даниил Богданович, главный редактор kyky.org Анастасия Рогатко, администратор сообщества «Это Минск, детка» во «ВКонтакте» Евгений Малаховский и другие.

Акции «информационной войны» против нынешних властей республики обсуждались в главном координационном чате уличных протестов. При этом, проект должна была курировать Тихановская, но его «украл» бывший министр культуры Беларуси, член оппозиционного Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павел Латушко, добавил Протасевич.

Свой вклад в организации беспорядков Протасевич также не склонен отрицать. «Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки, по сути три дня Минск жил в хаосе», — вспоминает оппозиционер.

Задержанный оппозиционер признался, что к главе республики относится очень хорошо, тогда как он сам ранее, и все его соратники по оппозиционному движению по сей день подвергают Лукашенко жесткому осуждению.

«Много критиковал Александра Григорьевича, но, когда стал больше втягиваться в политическую тематику, стал понимать, он поступал, извиняюсь за выражение, как человек со стальными яйцами. Я его, безусловно, уважаю», — заявил Протасевич.

Впрочем, оппозиция не поверила в искренность признаний Протасевича и в то, что они были сделаны по его доброй воле.

«Роман — заложник, который находится в руках террористов, которые используют садистов для получения нужных слов и картинки от находящегося в их власти человека. К Роману не допускают адвоката. Но при этом пустили журналистов? Это не интервью, это пыточная», — заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Протасевич был задержан и помещен в СИЗО 23 мая после экстренной посадке самолета Boeing ирландской авиакомпании Ryanair со 123 пассажирами на борту в Минске при сопровождении истребителя ВВС Беларуси МиГ-29.

Лайнер, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось. США и Евросоюз выразили возмущение действиями Минска и ввели очередные санкции против Беларуси.