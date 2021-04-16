Просроченная, зато брендовая — Рынок наводнен некачественной косметикой

Покупка уходовых косметических средств – обязательная статья расходов в каждой семье. Больше всего денег уходит на средства по уходу за кожей и волосами. Женщины тратятся еще и на декоративную косметику, правда, сейчас из-за социальной изоляции вследствие пандемии эти траты существенно уменьшились.

Траты на эти цели зависят от кошелька– есть кремы для лица, как за 1,5 маната, так и за 40 манатов и выше, за сыворотку для лица придется отдать в среднем от 30 манатов. Стоимость шампуней, бальзамов для волос и гелей для тела начинается в среднем от 2,5 манатов за упаковку. Органическая и лечебная косметика стоят, безусловно, намного дороже обычной.

Что касается декоративной косметики, то цены на тушь для ресниц начинаются в среднем от 8 манатов, на губную помаду– от 5 манатов, на компактную пудру– от 10 манатов.

В общем, на поддержание ухоженного вида и красоты уходит немало средств. Но покупка вместо положительного эффекта, иногда напротив приводит к отрицательному, и может представлять опасность для здоровья. Речь о поддельных и просроченных товарах.

Отметим, что известное название, как и высокая цена – не гарант качества, популярные бренды как раз чаще всего и подделывают, как пользующиеся спросом. Так, на днях в столице Главное управление по борьбе с организованной преступностью выявило производителя средств по уходу за волосами неизвестного происхождения, расфасованное кустарным способом, а также большое количество этикеток и голограмм популярной марки. Сомнительный шампунь выдавался за продукцию известной фирмы и реализовывался через социальные сети. Экспертиза продукции выявила, что данное средство по уходу за волосами является некачественным и не может использоваться из-за негативного воздействия на организм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 (обман потребителей или производство и продажа некачественной продукции) Уголовного кодекса АР.

На нашем рынке помимо подделок, много просроченного косметического товара, который закупают из-за рубежа по дешевке.

В различных группах в соцсетях один из самых популярных вопросов: «где приобрести качественную косметику?». Многие делятся недовольством по поводу качества приобретенных косметических товаров.

Просрочку и подделку можно встретить и в интернете и даже в престижных магазинах столицы.

Одна из покупательниц написала в фейсбуке о своих приобретениях в одном известном парфюмерном магазине столицы: «Много лет приобретала там косметику, пока однажды не проверила сроки годности по бар-кодам и не увидела, что большая часть купленной там косметики просрочена, причем не первый и не второй год».

«Всю косметику давно заказываю онлайн с официальных сайтов. Чем покупать тут товар сомнительного происхождения, лучше повозиться, но не сомневаться, что у тебя оригинал»,– пишет в соцсети другая покупательница.

Косметика контактирует с кожей и если она некачественная, то может вызвать аллергию, зуд, воспаление и другие негативные последствия, как для внешнего вида, так и для здоровья.

Некачественный косметический товар или отправляется в мусорку, или потребитель возвращает за него деньги. Второе возможно только в магазинах при наличии чека или у продавцов, дорожащих своей репутацией. Но нередко товар назад не принимают, а если он куплен на онлайн страницах, то покупателя, предъявляющего претензии просто блокируют.

В суды в связи с покупкой такого товара наши граждане, как правило, не обращаются. Опрошенные # адвокаты отметили, что у них таких клиентов не было. Так, по словам адвоката Эльчина Гамбарова, возможно, единичные случаи и были, но не более, так как наши граждане считают, что судебная волокита обойдется дороже, чем сам товар. Но есть положительная тенденция в случае с весьма дорогостоящими товарами, обычно приобретенными онлайн. Когда продавцу, не желающему осуществлять возврат, клиент заявляет, что обратится в суд, и кроме материального, ему еще придется возмещать моральный ущерб, часто вопрос решается во вне судебном порядке.

«Я сам в прошлом году трижды контактировал с продавцами по поводу онлайн продажи ими некачественных товаров. Особенно часто проблемы возникают с покупкой одежды, а в летний период детских бассейнов и других подобных атрибутов»,– рассказал Гамбаров.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эйюб Гусейнов отметил, что не раз говорил, что в сфере защиты прав потребителей МВД, а именно Управление по борьбе с организованной преступностью, делает больше, чем другие государственные структуры. Так, ими в свое время была обнаружена большая партия поддельных винно-водочных изделий, периодически они выявляют партии некачественного мяса и другой некачественный товар, в том числе косметический.

«К сожалению, от других госструктур эффективной работы в этом направлении не видно»,– заявил он.

В ССП ежемесячно поступают 2-3 жалобы, обычно в виде звонков, от потребителей на качество разной косметической продукции. Так, в организации есть образец детского шампуня, который не должен щипать глаза при попадании. Однако потребитель, пожаловавшийся на его качество, отметил, что, опробовал его на себе, и оказалось, что от шампуня глаза начали сильно гореть. Дети же часто не могут сказать, в чем проблема и начинают плакать во время купания.

«К сожалению, на сегодняшний день в стране не налажена защита прав потребителей, несмотря на то, что есть соответствующее законодательство.

Мы даже обращались в антимонопольную службу при министерстве экономики с точными адресами магазинов, в которых продают фальшивый и просроченный косметический товар. И какой ответ мы получили? Нас попросили предоставить их VOEN, но откуда у нас такая информация? Это уже дело данной службы выяснять подобное. В общем, в работе госструктур все еще присутствует бюрократия и отсутствует синхронная работа. Иногда чиновники нашу организацию обвиняют в том, что она мешает развитию бизнеса, хотя, безусловно, это не так»,– поделился эксперт.

По словам Гусейнова, проблема и в том, что официальные дистрибьюторы не борются с подделками на азербайджанском рынке. В некоторых случаях они сами параллельно участвуют в этом бизнесе.

Одна из проблем, как говорит защитник потребительских прав, заключается в том, что сейчас на многих косметических товарах не указывается дата производства и срок годности. Узнать их можно только по батч-коду, введя его на специальном сайте. Часто в результате такой проверки обнаруживается, что срок годности продукта давно истек. Но и на сайтах не всегда есть нужная информация, к тому же редко кто проверяет батч коды в магазине, а многие не делают этого вовсе.

Глава ССП отметил, что на рынке не менее 30% просроченной и фальсифицированной косметической продукции. Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль в сфере реализации косметических средств, тем самым обеспечив защиту потребителей от опасной продукции.