Профессии и зарплаты: чего ожидать от рынка труда в этом году?

Работа должна быть востребованной, приносящей доход. Чтобы помочь людям определиться с выбором специальности, во многих странах проводят исследования рынка труда.

Так, в России в 2020 году среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, мастера, рабочие, курьеры, специалисты в сфере строительства, продавцы и кассиры. Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда. Об этом свидетельствует анализ экспертов портала работа.ру.

В этой стране каждый 4-ый работодатель думает о том, чтобы поднять в 2020-ом году зарплату своим работникам на 7-12%.

В Азербайджане предсказать, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем сложно. Но можно сказать точно, что в этом, как и в предыдущие годы, будет развиваться сельское хозяйство, а значит, нужны будут работники аграрного сектора. Об этом «Зеркало» сказал глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов. Специалисты в сфере информационных технологий, по его мнению, также будут традиционно востребованы.

«При министерстве труда и социальной защиты была создана Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты населения. Но каких-то результатов ее работы общественности до сих пор не представили. Вообще непонятно, ведется ею какая-то деятельность или нет. Без глубокого анализа рынка труда делать какие-то выводы проблематично. В России, Украине, Казахстане, не говоря уже о развитых странах, публикуют информацию о потребностях рынка труда, опираясь на исследования. У нас же их нет»,– отметил он.

Что касается роста зарплат, то, по словам С.Мамедова, в нашей стране, благодаря распоряжению президента, в прошлом году уже дважды поднимали минимальную зарплату. В этом году рост должен продолжиться. Потому, хотят работодатели или нет, им приходится повышать зарплаты, если они не дотягивают до нового минимума. Работодатели в частном секторе в нашей стране, как говорит эксперт, очень редко сами являются инициаторами поднятия зарплат, но вынуждены это делать вслед за государством.

Однако важно, чтобы наряду с ростом зарплат, не росла инфляция, иначе этот рост будет номинальным, говорит С.Мамедов. Необходимо бороться с искусственным повышением цен, используя соответствующие механизмы.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в России есть организации, занимающиеся анализом трудового рынка. О том, как дела обстоят на трудовом рынке нашей страны, остается только предполагать.

«В Азербайджане давно есть необходимость поднять уровень профтехобразования, так как нужны люди рабочих профессий. Есть необходимость в специалистах в области химии, метрологии, оптики. Нужны хорошие программисты. Техника усложняется, а кадров, которые могли бы ее использовать, не хватает»,– говорит он.

Зарплаты, по его словам, в Азербайджане некоторые руководители повышают, понимая, что цены растут вверх.

«Знаю тех, кто с этого года стали получать манатов на 100 больше. Но некоторые частные, особенно медицинские компании, напротив уменьшают зарплату сотрудникам при смене руководства. Уменьшение,– отмечает Н.Агаев,– может составлять 20-30%. Речь не об официальной зарплате, а о доплате».

По мнению вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, вряд ли что-то существенно изменится на трудовом рынке страны в этом году, ведь для этого должны быть открыты масштабные предприятия.

«Благодаря механизации и автоматизации во многих сферах отпала необходимость в большом количестве работников. Сейчас рынок труда насыщен, но есть спрос на работников интеллектуального труда в определенных областях»,–отметил он.

Повышение зарплат имеет место на государственном уровне, и, по словам Дж.Исмаилова, это сигнал работодателям. Последние принимают решение, исходя из размера прибыли.

«Есть организации, которые в случае повышения оплаты труда будут вынуждены поднять цены на свои услуги, а это может уменьшить поток клиентов. Но на некоторых объектах, в частности речь о гостиничном и ресторанном бизнесе, не повышают зарплату из-за жадности владельцев. Там могут повысить только, скажем, каким-то востребованным поварам. Хотя в этих секторах почти у всех сотрудников большие переработки»,–сказал Дж.Исмаилов.

По доброй воле, по словам эксперта, мало кто из работодателей повышает зарплаты в нашей стране. А между тем, социальные проблемы трудового коллектива должны решаться своевременно. К тому же, в Азербайджане большой разрыв в зарплатах руководителей и работников. Например, в Японии руководитель компании не имеет права получать зарплату выше чем в 4 раза, чем самый низкооплачиваемый сотрудник.