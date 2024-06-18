Если верить официальной статистике, в стране устойчиво подрастают зарплаты, а средние оклады уже приблизились к 1000 манатам, превысив эту планку в столице. Оклады тружеников в главном городе республики выше 1240 манатов.

На этом фоне примечательны данные по росту зарплат Министерства экономики. В прогнозах ведомства среднемесячная зарплата доросла до 980 манатов, а после в уточненных макроэкономических отчетностях ее увеличили до 990 манатов. Такой радужной вестью поделился в начале месяца председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, отметив между прочим, что повышение зарплат – это еще и рост взносов обязательного социального страхования из внебюджетного сектора.

«Учитывая это, целесообразно увеличить размер взносов обязательного государственного социального страхования по внебюджетному сектору в бюджете Государственного фонда социальной защиты этого года на 190 млн манатов — с нынешних 3 млрд 387,1 млн манатов до 3 морд 577,1 млн», — сообщил глава комитета. Кстати сказать, не все дополнительные поступления пойдут на выплату пенсий и социальных пособий. На эти цели планируют выделить 25 млн манатов.

Председатель комитета сообщил, что расходы на содержание аппарата и местных подразделений ГФСЗ вырастут на 5 млн манатов до 135,1 млн манатов. Кроме этого, на 30 тыс. вырастут траты фонда на банковские операции. После коррекции доходы и расходы социального фонда увеличатся на 30 млн манатов и составят 6 949 860 тыс.

Как видно, возросшие перечисления с зарплат из внебюджетного сектора привели к росту доходов ГФСЗ на 190 млн манатов в этом году. Часть этой суммы пойдет на расходы фонда, а 160 млн манатов излишка останутся на балансе ГФСЗ, исключая необходимость трансферта этой суммы из государственного бюджета, пояснил в беседе с # депутат Вугар Байрамов, поскольку новость о сокращении бюджетного трансферта вызвала споры вокруг социальных расходов государственного бюджета.

Парламентарий отметил, что, следуя закону «О бюджетной системе», расходы ГФСЗ не подлежат секвестру. Что же касается уменьшения бюджетных перечислений в фонд, средства на балансе структуры будут прежними, благодаря дополнительным поступлениям от взносов обязательного социального страхования из внебюджетного сектора.

В отличие от частного сектора, социальные перечисления с зарплат в бюджетной сфере остаются на прежнем уровне. Вопреки ожиданиям, бюджетная коррекция не привела к пересмотру минимальной зарплаты, а ведь это обстоятельство находится в корне пересмотра окладов 899 тыс. тружеников государственных предприятий по всем уровням Единой 12-ступенчатой тарифной сетки (ЕТС). Самая маленькая оплата труда остается с января прошлого года на уровне 345 манатов, а данных о медианной зарплате пока не слышно. В последний раз официально сообщалось, что медиана окладов наших тружеников находится где-то в пределах 480 манатов.

Растет и статистика новых рабочих мест наряду с официальным ростом средней номинальной зарплаты – ее еще сравнивают со средней температурой по местности: где-то она достигает заявленной планки, а кому-то непонятно, что означают сводки о повышении. Ведь их оклады многие годы остаются на месте. По словам экономиста Натига Джафарли, несмотря на данные Минтруда о том, что за последние шесть лет в республике трудоустроили аж 545 тыс. человек, статистика работающих граждан с тех пор не сильно изменилась.

«Специфика данных наших профильных ведомств заключается в том, что Минтруда, например, не сообщают, сколько граждан за это время потеряли работу, — поясняет он. – Кроме того, ничего неизвестно о классификации – где именно открываются рабочие места, в каких сферах? Если же приглядеться к статистике наемных работников, то можно увидеть, что на первое января 2019 года фиксировали 1 млн 551,7 тыс. занятых, а на начало января текущего года в стране насчитали 1 млн 741,8 тыс. наемных работников. Как видите, за упомянутые годы официальных тружеников стало больше на 190 тыс.