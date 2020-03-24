«Привозят мало, заканчиваются быстро» — жители Сабунчи жалуются на отсутствие масок

После быстрого распространения коронавируса правительства ряда стран приняли меры для беспрепятственного обеспечения населения медицинскими масками. Правительство Чехии даже ввело штрафы за выход на улицу без медицинской маски.

Азербайджанские чиновники тоже заявляют, что медицинских масок в аптеках достаточно, и каждый желающий может их приобрести.

# проводило мониторинги на территориях станций метро «İnşaatçılar” и “Elmlər Akademiyası” и в аптеках, расположенных на территории Бинагадинского поселка, выяснялось, что не все так хорошо, как нам об этом рассказывают – масок в аптеках не было. Через какое-то время медицинские маски в данных аптеках появились, и мы надеемся, что наши публикации сыграли свою роль.

На днях в редакцию обратились жители Сабунчинского поселка. По их словам, ни в одной из расположенных на территории поселка аптек, невозможно купить медицинские маски.

Корреспондент # побывал в нескольких аптеках в Сабунчи (мы не называем аптеки, чтобы не делать им рекламы). Жители оказались правы — масок не было ни в одной. По словам работников, масок завозят мало, и они очень быстро заканчиваются.

P.S. Надеемся, что благодаря этой публикации маски появятся и в Сабунчи.

А мы будем следить за тем, чтобы слова ответственных за наличие масок в аптеках совпадали с их действиями.