Природа в частных руках: никто не ответил за ЧП с арабами

Незаконная охота арабских туристов в Гахе продолжает вызывать у общественности много вопросов. На днях начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде заявил о том, что в Гахском районе 372 гектара территории заказника были сданы в аренду местному жителю в 2017 году. Этот гражданин на договорной основе приглашает иностранных гостей, и они там отдыхают. В связи с этим нет никаких ограничений.

Комментируя эту информацию в соцсетях, многие граждане с недоумением отмечали, что и не знали, что территория государственного заказника может сдаваться в аренду, да еще и такая большая.

В Министерстве экологии и природных ресурсов # сообщили, что заказник – земля самой низкой категории охраняемости. Территория Аджинохурской степи составляет 40 тысяч, из них 26 тысяч– открытая зона, а 14 тысяч – территория Гахского заказника. Земля заказника является собственностью исполнительной власти, а не министерства экологии в отличие от заповедников и национальных парков. В заказнике, как сообщили в Минэкологии, разрешается ряд видов деятельности, в частности их можно использовать под пастбища. Это отражено в законе.

Эколог Фикрет Джафаров отметил, что заказник имеет очень ограниченные функции по охране. Часто там создают условия для экономической деятельности. Собственник земли может сам контролировать свою деятельность с условием соблюдения охранного статуса того или иного вида, который предусмотрен заказником.

Эксперт не считает, что нужны какие-то дополнительные меры, ведь в законодательстве все прописано. Другой вопрос, как оно выполняется, и именно выполнение закона должно контролироваться.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев уверен, что заказники или не нужно сдавать в аренду вообще, или если сдавать, то никак не 370 га, так как это огромная площадь. К тому же нужны более жесткие условия арендного договора.

«Если у вас во дворе растет дерево, относящееся к исчезающим видам, вы не имеете права его рубить. И это частная собственность. А деятельность арендаторов тем более должна контролироваться, и в случае нарушений он должен жестко наказываться. Нельзя пускать все на самотек. А может арендатор там коноплю будет выращивать? И почему на территории, где обитают редкие виды фауны, должна вообще вестись охота? Арабы приезжают туда через туркомпании, платят деньги арендаторам. Но одно дело, туристы приезжают отдыхать, и другое – охотиться на редкие виды фауны» –говорит Мустафаев.

Глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов также против того, чтобы территория заказников сдавалась в аренду, ведь на ней есть охраняемые виды. По его мнению, если и сдавать ее в аренду, то только с условием, чтобы арендатор взял на себя обязательства по улучшению экологического состояния данной зоны. Сейчас же все происходит наоборот.

«Перед тем, как такая земля будет сдана в аренду, Минэкологии должно прочитать договор и решить, насколько он приемлем, и не может ли арендатор нанести ущерб этой территории. Кроме того, Минэкологии совместно с ИВ должны периодически мониторить то, что происходит на сданных в аренду участках, чтобы быть уверенными, что их используют без нарушения закона», –считает эколог.

Член общественного совета при Минэкологии Фарид Мансуров отметил, что в Гахском заказнике на протяжении пяти дней происходило экологическое преступление. Прямо на территории заказника велась охота, хотя охотничий сезон завершен 26 февраля. Но Минэкологии и другие ответственные структуры закрывали на это глаза. До сих пор не оштрафованы ни туркомпании, устроившие охотничий тур для арабов, ни покрывавшие их должностные лица, ни арендатор.

«Мы, члены Общественного совета, начали бить тревогу с первого дня, как только узнали о происходящем. Но нас игнорировали, пока не вмешались первые эшелоны власти».

Что касается аренды, то, по словам Мансурова, закон позволяет фермерам вести сельскохозяйственную деятельность в ограниченных масштабах на территории заказника на основе аренды. Но закон не дает права фермеру передавать землю, которую он арендует в аренду кому-то еще. И он уверен, что неправильно вообще сдавать в аренду территорию заказников, так как это может привести к негативным для природы последствиям.