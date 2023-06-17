Исполнительный директор Spotify Билл Симмонс публично раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл, назвав их мошенниками, сообщает Deadline.

Недовольство Симмонса вызвало недавнее расторжение контракта на $20 млн между королевскими супругами и музыкальным стримингом, подписанного в 2020 году.

В рамках этого соглашения на Spotify был запущен авторский подкаст Маркл «Архетипы», у которого вышел только один сезон.

«Они <чертовы> мошенники. Однажды мне нужно напиться, выйти в Zoom и рассказать отличную историю про то, как я предложил принцу Гарри помощь в создании подкаста. Поверьте, это будет увлекательнейший рассказ», — эмоционально высказался Симмонс.

Ранее CEO Spotify уже критиковал принца Гарри публично.

«Что он производит? Ничего. Только постоянно ноет о своей семье и плохом отношении к нему. Без своих рассказов о королевской семье он вообще никому не интересен», — высказался Симмонс. (Газета.Ру)