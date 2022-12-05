Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали уже второй трейлер к своему документальному сериалу, первая серия которого выйдет на Netflix 8 декабря. В нем, в частности, сын короля Карла III называет жизнь в королевской семье «грязной игрой», сообщает Daily Mail.

«В этой семье существует иерархия, знаете, бывают утечки информации, подстроенные ситуации. Это грязная игра», — рассказывает принц Гарри в сериале. После его слов на экране в трейлере появляются кадры с принцессой Дианой, преследуемой фотографами.

Также в трейлере показаны заголовки новостей о матери принца Гарри, которые он комментирует словами о «боли и страдании женщин, попадающих путем брака в эту институцию».

В самом начале ролика принц Гарри и Меган Маркл показаны в автомобиле, предположительно, в США.

«Это действительно трудно — оглянуться на все это назад сейчас и задать себе вопрос: «А что, во имя всего святого, произошло?» — говорит сын короля Карла III за кадром.

В ролике также можно увидеть редкие архивные съемки Меган Маркл, беременной дочерью Лилибет. Заканчивается трейлер заявлением принца: «Никто не знает всей правды — мы знаем всю правду».

На данный момент известны точные даты выхода двух серий документального сериала — 8 и 15 декабря.