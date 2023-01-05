Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге «Запасной», что его старший брат принц Уильям напал на него во время ссоры из-за жены Гарри Меган Маркл, пишет The Guardian со ссылкой на мемуары принца.

По его словам, в 2019 году Уильям пришел к нему, чтобы обсудить их натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Он назвал Маркл «грубой и резкой», после чего между братьями возникла перепалка. В ответ Гарри обвинил Уильяма в отсутствии поддержки, после чего тот, как пишет принц, напал на него.

Как утверждает Гарри, старший брат схватил его за воротник, а потом повалил на пол, разбив собачью миску.

«Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — пишет Гарри. (gazeta.ru)