Американский телеведущий Стивен Колбер в своем вечернем шоу поддержал слухи о том, что принц Уильям изменяет своей жене. Об этом сообщает PageSix.
По мнению шоумена, именно с этим связано отсутствие в публичном поле Кейт Миддлтон, которая, по официальной версии, с начала года восстанавливается после тяжелой операции.
«Интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа. Думаю, мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина. Скажи это вместе со мной: «Маркиза Чамли». Какое красивое имя», — пошутил Колбер.
Он вспомнил, что слухи о романе между Уильямом и аристократкой Роуз Ханбери, маркизой Чамли, появились еще в 2019 году. Будущий король якобы изменил жене, когда та была беременна принцем Луи. Тогда скандал замяли, но принцесса Уэльская настояла на прекращении всякого общения с Ханбери.
«Согласно таблоидам того времени, когда Кейт якобы рассказала мужу об этом, он отшутился, сказав, что в этом нет ничего страшного. Всегда хороший ответ, когда твоя жена обвиняет тебя в измене», — продолжил телеведущий.
39-летняя Роуз — давняя подруга королевской семьи. Она родилась в аристократической семье, а в 2009 году вышла замуж за маркиза Дэвида Роксеведжа. Он старше жены на 24 года.
У пары трое детей. Супруги живут в своей резиденции в Норфолке, где раньше проживала и Миддлтон с супругом.