39-летняя Роуз — давняя подруга королевской семьи. Она родилась в аристократической семье, а в 2009 году вышла замуж за маркиза Дэвида Роксеведжа. Он старше жены на 24 года.

У пары трое детей. Супруги живут в своей резиденции в Норфолке, где раньше проживала и Миддлтон с супругом.