В пятницу, 24 ноября, бразильское издание Direto Do Miolo сообщило у себя в соцсетях, что Месси и Рокуццо переживают «крупнейший кризис за 15 лет брака». Поводом для раздора оказалась бразильская журналистка София Мартинес — именно с ней, согласно слухам, у Лионеля закрутился роман.

По данным двух испанских источников, Telecinco и Los 40, из-за вероятной измены Месси он и Антонелла начали спать в разных кроватях, хотя раньше спали в одной.

В интернете потенциальный адюльтер в семье Месси обсуждают еще с начала ноября. Во время церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 аргентинец, разговаривая с интервьюером-мужчиной, несколько раз смущенно переглянулся с Софией, которая в этот момент стояла неподалеку. Фанаты сделали из нежных переглядок однозначный вывод: между Месси и журналисткой что-то есть!

Отметим, что имя Мартинес не впервые попадает в заголовки СМИ рядом с фамилией Месси. После полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, в котором Аргентина разгромила Хорватию (3:0), журналистка осыпала Лео комплиментами — и это не могло ему не понравиться.

«Это не вопрос, но я хочу сказать вам это. Приближается финал чемпионата мира, и, конечно же, мы все хотим выиграть кубок. Я просто хочу сказать вам, что независимо от результата в финале, есть кое-что, что никто не сможет отнять у вас, и это тот факт, что вы нашли отклик у аргентинцев, у всех до единого. Я серьезно.