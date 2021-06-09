Принц Гарри и Меган Маркл обвинили во вторник Би-би-си в искажении фактов в связи с сообщением вещательной корпорации об имени их дочери, которую они назвали Лилибет Диана. В распространенном адвокатами герцога и герцогини Сассекских среди СМИ заявлении — юридическом предупреждении отмечается, что информация, в которой утверждается, что они не консультировались с монархом по поводу использования имени Лилибет, — клеветническая, информирует газета The Times.

Ранее в сообщении после рождения дочери Гарри и Меган указали, что «Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище — Лилибет, а второе ее имя, Диана, было выбрано в честь ее покойной бабушки, принцессы Уэльской».

«Статья является ложной и клеветнической, и содержащиеся в ней обвинения не должны повторяться», — говорится в новом заявлении Сассекских. «Герцог разговаривал со своей семьей перед объявлением, и фактически, его бабушка была первым членом семьи, кому он позвонил, и во время этого разговора он поделился своим желанием назвать свою дочь Лилибет в ее честь». «Если бы она не поддержала, это имя не использовали бы», — уточняется в обращении.(ТАСС)