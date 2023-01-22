Принц Гарри герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл, вероятнее всего, будут отсутствовать на коронации Карла III в связи со скандалами вокруг королевской семьи, сообщает газета The Mirror.

Предположения СМИ строятся на основе положения Гарри и Меган на предыдущих официальных торжествах королевской семьи — например, во время празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II прошлым летом Гарри и Меган отсутствовали на балконе Букингемского дворца.

Эту информацию подтверждают инсайдеры в Букингемском дворце. Кроме того, предполагается, что на коронации также будет отсутствовать брат короля, принц Эндрю, замешанный в деле о совращении несовершеннолетних вместе с американским финансистом Джефри Эпштейном.

Ранее Букингемский дворец сообщил о плане торжеств в связи с коронацией Карла III.

Предполагается, что торжества пройдут с 6 по 8 мая, причем по настоянию Карла III, праздник будет подчеркнуто скромным — причиной служит тяжелая экономическая ситуация в Британии.