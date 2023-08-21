Принц Эндрю приедет вместе с остальной королевской семьей навестить Карла III в шотландском замке Балморал. Об этом пишет Express.

«Король хочет, чтобы вся семья собралась вместе на отдых. К нему в выходные присоединились его брат [принц Эндрю] и его бывшая жена Сара», — написал Express со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что в Балморале король Великобритании Карл III и члены его семьи проведут саммит, на котором обсудят будущее монархии в Британии. В ходе встречи британский король заявит своему сыну принцу Уэльскому Уильяму и его супруге Кейт о намерении определить для себя, них и своей супруги Камиллы конкретные роли.

Принц Эндрю отказался от королевских обязанностей в 2020 году из-за своей связи с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. С тех пор он практически не появлялся на публике, а в прошлом году был лишен военных титулов, королевских покровительств и титула Его Королевского Высочества.