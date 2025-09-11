После встречи, которая прошла в среду на этой неделе, Букингемский дворец и сотрудники принца Гарри скоординировали свою реакцию: они объяснили журналистам, что не будут давать каких-либо комментариев о подробностях чаепития.

Позже Букингемский дворец подтвердил, что король частным образом встретился со своим сыном и выпил с ним чаю и что Гарри посетил королевскую резиденцию и пробыл там около 50 минут.

После этого, в ответ на вопрос журналистов, о том, как поживает его отец, Гарри сказал: «Да, с ним все отлично, спасибо».

Возникло ощущение, что общее настроение в отношениях Гарри и Карла немного изменилось.

Если бы в этот раз Гарри уехал из Великобритании, так и не встретившись с королем, было бы трудно рассчитывать, что их взаимоотношения удастся наладить. Подобный сценарий повредил бы обеим сторонам.

Но пока неясно, как события будут развиваться дальше. До полного воссоединения семьи пока еще очень далеко.

На этой неделе не было никаких признаков того, что Гарри встретится со своим братом, принцем Уильямом: их рабочие графики были совершенно отдельными.

Принц Гарри уезжает из Великобритании в четверг, и когда он приедет сюда в следующий раз, пока неизвестно.

Во время посещения родной страны он впервые за последние полтора года провел некоторое время со своим отцом в одной комнате — и попил с ним чаю.