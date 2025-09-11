В среду принц Гарри впервые с февраля 2024 года встретился со своим отцом королем Карлом и попил с ним чаю в лондонской резиденции Кларенс-хаус. Можно ли это считать признаком того, что ссора Гарри с королевской семьей — и в первую очередь с самим британским монархом — начинает сходить на нет?
События последних месяцев дали множество поводов для такой версии.
На этой неделе принц Гарри прибыл в Великобританию, чтобы принять участие в нескольких благотворительных мероприятиях.
С 2020 года он живет в США и не видел своего отца лицом к лицу с февраля 2024 года. Последний раз они встречались вскоре после того, как у Карла был обнаружен рак — тогда Гарри приехал на родину, чтобы получить у отца короткую аудиенцию.
После встречи, которая прошла в среду на этой неделе, Букингемский дворец и сотрудники принца Гарри скоординировали свою реакцию: они объяснили журналистам, что не будут давать каких-либо комментариев о подробностях чаепития.
Позже Букингемский дворец подтвердил, что король частным образом встретился со своим сыном и выпил с ним чаю и что Гарри посетил королевскую резиденцию и пробыл там около 50 минут.
После этого, в ответ на вопрос журналистов, о том, как поживает его отец, Гарри сказал: «Да, с ним все отлично, спасибо».
Возникло ощущение, что общее настроение в отношениях Гарри и Карла немного изменилось.
Если бы в этот раз Гарри уехал из Великобритании, так и не встретившись с королем, было бы трудно рассчитывать, что их взаимоотношения удастся наладить. Подобный сценарий повредил бы обеим сторонам.
Но пока неясно, как события будут развиваться дальше. До полного воссоединения семьи пока еще очень далеко.
На этой неделе не было никаких признаков того, что Гарри встретится со своим братом, принцем Уильямом: их рабочие графики были совершенно отдельными.
Принц Гарри уезжает из Великобритании в четверг, и когда он приедет сюда в следующий раз, пока неизвестно.
Во время посещения родной страны он впервые за последние полтора года провел некоторое время со своим отцом в одной комнате — и попил с ним чаю.
Путь к примирению может быть долгим и непростым — и нынешние шаги по нему можно считать пока небольшими, но важными. (bbc,com)