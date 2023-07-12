Приглашение Украины в НАТО было очень важным моментом, сравнимым с моментом кандидатства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Что касается приглашения, я понимаю что это технический сигнал, но если мы посмотрим на это, как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент», — сказал он.

Зеленский признался, что сравнивает этот факт с моментом кандидатства Украины в ЕС.

«Кандидатство в ЕС — это также был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть мощная мобилизация для Украины. Есть мощный сигнал для России: Украина не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного Европейского союза. И будет конкретно независимым государством. Что касается приглашения, это также является сигналом», — пояснил Зеленский.