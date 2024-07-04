Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Глава государства отметил, что прежде всего очень хотел бы, чтобы этот саммит НАТО был успешным для всех союзников. Вместе с тем, по его словам, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

«Моя команда сейчас работает над конкретными вещами в Соединенных Штатах по этому поводу», — отметил Зеленский.

Вторым по важности вопросом он считает предоставление гарантий безопасности Украине как можно большим количеством стран.

«И третье… Да, наверное мы бы хотели мощные шаги от Соединенных Штатов Америки. И я говорю вам честно: мы бы хотели приглашения. И мы знаем, что мы его не получим. Хотя, я так считаю, что если мы хотим увидеть сильную Америку, сильную в том смысле, в котором, мне кажется, сегодня общество очень ждет от главы Америки… то я думаю, что что-то вроде приглашения — это именно такой знак», — сказал Зеленский

По его мнению, это свидетельствовало бы, что «никто не боится Путина, все уверены в лидерстве Америки».

При этом, у него спросили, надо ли союзниками думать о немецкой модели, чтобы позволить Украине членство в НАТО в то время, пока не вся территория Украины находится не под ее контролем.

«Во-первых, у нас не было такого предложения. Ни разу официального», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не очень любит игру, которая происходит за кулисами, потому что такая игра не очень хорошо заканчивается.

«Есть какие-то непубличные вещи, но, в большинстве своем, честно говоря, у Украины нет такой возможности. Чем больше она публичная — тем больше людей будет поддерживать Украину. И поэтому, модель такую мне никто не предлагал», — сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что является гарантом Конституции Украины.

«Если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий — это изменения Конституции. И это — преступление. И поэтому, если нам предлагают немецкую модель, или еще какую-то, или корейскую — в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается, а после этого — понять мнение всех нас, не только мое, а прежде всего всего всего общества, потому что народ Украины является владельцем Украины», — подчеркнул Зеленский.