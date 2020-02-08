Причина провала?

Всем уже известно, что многомесячная попытка Демократической партии США отлучить президента Трампа от должности провалилась. И интересно, конечно, как и почему это произошло. К примеру, связано ли это только с тем, что большинство в Сенате удерживают представители Республиканской партии, которая поддерживает Трампа? И по каким вообще моментам он оказался столь не мил демократам, что они довели дело аж до процедуры импичмента, не ограничиваясь кампанией критики в парламенте и в СМИ? Насколько сильно сказалось на всем этом обострение и сильное ухудшение отношений с Ираном? Позиция Трампа по израильско-палестинскому конфликту? И особенно любопытно — с внешними или внутренними проблемами США была больше связана попытка импичмента?

Все эти вопросы # адресовало ряду известных политических экспертов.

Грузинский политолог Торнике Шарашенидзе:

— Это, конечно, сугубо внутренняя тема. Вот только удивительно, зачем все это затеяли демократы, зная, что Сенат контролируют республиканцы? Видимо, не рассчитали свои силы и надеялись на сильный компромат, которого у них в руках так и не оказалось.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Мне было понятно, что этот импичмент не имел реальных шансов быть доведенным до конца. В частности, по причине предсказуемого блокирования этой инициативы в Сенате – что, собственно, и случилось. В новейшей американской истории это уже не первый случай, когда инициативу импичмента одобряет большинство в Конгрессе, а затем блокирует большинство сенаторов. Так произошло и при президенте Билле Клинтоне, когда большую часть кресел в Сенате занимали представители Демократической партии, а в Конгрессе, соответственно, республиканцы. Сейчас ситуация повторилась с точностью наоборот, и это было ожидаемо.

Что касается факторов, из-за которых демократы так невзлюбили Трампа и довели проблему до импичмента, их довольно много. Эта неприязнь началась еще во время предвыборной президентской гонки 2016 года, когда Хиллари Клинтон чуть было уже не победила, но вдруг Трамп обошел ее. И демократы затаили на него злость. Еще больше на этих настроениях сказалось чересчур самоуверенное поведение Трампа на посту президента. Его эксцентричные методы управления страной, его авторитарные замашки, и еще целый ряд других, более глубинных факторов повлияли на негативный настрой по отношению к главе государства. И в конечном итоге случилось то, что случилось.

И еще, конечно, надо сказать, что его внешняя политика, осуществляющаяся рывками, в какой-то мере непоследовательная, ситуативные какие-то действия, которые не укладывались в существующие доктрины, тоже способствовали росту недоверия к Трампу.

Вообще-то, и сама процедура импичмента это достаточно длительный процесс, ограничивающий в некоторой степени президента США в его действиях. Расчет, в частности, делался и на это – чтобы как-то сдерживать активность нынешней администрации, максимально вредить рейтингу Трампа, чтобы к следующим выборам (в этом же году, кстати) он не смог переизбраться. То есть, здесь был еще такой политический тактический расчет.

Эксцентричная манера поведения Трампа, вкупе с этими глубинными факторами и привели к инициативе импичмента. Но, наверное, произошедшее пошло ему на пользу. Все-таки республиканский электорат сплотился вокруг личности президента. И эта консолидация сыграет свою положительную роль на очередных президентских выборах. Это была промежуточная победа Трампа.

Что же до Ирана, до арабо-израильской «сделки века» — это всё сопутствующие факторы, фон процесса импичмента. И, наверное, это тоже было обыграно политтехнологами Трампа. У него все-таки очень опытная команда профессионалов.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Попытка импичмента связана, безусловно, с внутренними факторами, но для его аргументации используются и факторы внешние. Украина, Иран, не всегда прозрачная и привычная внешняя политика в принципе. Вообще, Америка Трампа — она не про «вне». Она про «внутри». Даже когда Трамп делает шаги на международной арене, они направлены на укрепление США так, как он и его команда это развитие понимают. Обострение отношений с Ираном по факту Трампу лишь помогло. Во-первых, тема импичмента была смазана более острой — уничтожением Сулеймани. Во-вторых, Трамп успешно представил это убийство, как шаг в борьбе с терроризмом. В принципе, администрация Трампа от случившегося только выиграла.

В случае демократов — им нужно было не провести импичмент, на это никто и не надеялся, а устроить шумиху вокруг импичмента. На мой взгляд, учитывая не самые лучшие шансы демократов перед выборами, ход с импичментом сработал в минус, так как ни кампанию эффектную провести не удалось, ни баллов заработать на ней. Те, кто не любят Трампа, ни хуже, ни лучше к нему относиться не стали. А те, кто голосовали за него — лишь укрепились в своей поддержке.