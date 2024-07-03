Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил в заграничные поездки.

Как сообщает #, слова американского лидера привел пресс-пул Белого дома

«Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — сказал он, выступая на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Маклине (штат Вирджиния).

«Это не оправдание, а объяснение», — подчеркнул американский президент. Его.

Байден назвал свое решение о поездках «не очень умным». «Я поступил не очень разумно, решив попутешествовать по миру», — сказал он. Президент США также извинился за провал на дебатах, однако отметил, что выступление было «критически важным» для победы на выборах. Вместе с тем он признал, что выступил неудачно.