При такой политике рубль не укрепится, если даже цена на нефть будет расти

Центральный банк России с мая запустит вливания в банковскую систему в форме долгосрочных репо, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Как отмечается в сообщении, кредитные организации смогут занимать рубли у ЦБ под залог ценных бумаг. В качестве обеспечения ЦБ будет принимать только государственные облигации.

Если же говорить простым языком, то Центральный Банк России намерен напечатать 1,5 триллиона рублей. Как отмечет источник Bloomberg, сотни миллиардов рублей денежной эмиссии помогут «залатать» дыру в бюджете, который из-за падения цен на нефть и кризиса потерял каждый пятый заложенный рубль.

При этом данный шаг ЦБ направлен на то, чтобы сохранить деньги Фонда национального благосостояния.

«Тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил — и ничего больше нет. Психологически становится дурно, потому что не знаешь, что дальше будет», — пояснил бывший замминистра финансов Олег Вьюгин, сообщает rosbalt.

Несмотря на это отток капитала из российских биржевых рынков продолжается. Как отмечает Прайм, за последние несколько недель был зафиксирован чистый отток капитала в объеме $150 млн., до этого — $300 млн.

В целом же, по данным Банка России, чистый отток капитала из РФ в I квартале 2020 года уже составил $17 млрд. Чистый вывоз капитала из страны уменьшился за январь—март на 29,8% по сравнению с $24 млрд. годом ранее.

Комментируя # решение Центрального Банка России напечатать деньги, экономист Дмитрий Голубовский, сказал, что данный шаг увеличит инфляцию.

«Но не сразу, а спустя 6-9 месяцев по мере восстановления потребительской активности и снятия карантинных ограничений. Курс рубля останется слабым. Если нефть будет расти, рубль не станет укрепляться при такой политике. Если нефть останется на текущих уровнях, рубль просядет в районе 78-80 за доллар с текущих 73-75», — подчеркнул аналитик.

Говоря о том, что ЦБР пошел по пути ФРС и решил напечатать деньги, аналитик ометил, что Банк России — не ФРС, а российский долговой рынок очень далек от американского по емкости.

«Много «напечатанных» денег он не вместит. Но 1.5 трлн.рублей это и немного в сравнении с тем, что делает ФРС, но, тем не менее, чувствительно», — подчеркнул он.

При этом Голубовский добавил, что фондовый рынок воспримет это вливание средств позитивно.

«Ставки упадут, облигации подорожают, подорожают дивидендные акции, особенно акции экспортеров. Для них и некоторое ослабление рубля будет очень кстати. В целом это сейчас позитивная мера, главное, чтобы Банк России не перегнул палку и не спровоцировал рост страха за валютную стабильность. Будем надеяться, что этого не случится», — резюмировал он.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев сказал, что за инфляцию и курс рубля волноваться не стоит.

«Резкое падение импорта поддержит рубль, а слабый потребительский спрос ведет к низкой инфляции. После перехода контроля Сбербанка к правительству, акции Сбербанка могут быть использованы для компенсации сгоревших сбережений по советским сберкнижкам», — сказал он.

По его словам, к акциям Сбербанка можно добавить государственные пакеты акций в Роснефти и Газпроме: «При этом контроль в данных монополиях можно сохранить через механизм “золотой акции”. Золотая акция (англ. golden stocks) — это ценная бумага, держателем которой может являться только лишь государство или субъект государства, которая не дает право собственности на предприятие, но позволяет принимать участие в принятии ключевых решений на предприятии», — сказал он.