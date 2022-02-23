Последнее решение Кремля повлияло на мировую экономику. Под влиянием эскалации напряженности в Восточной Европе растут биржевые цены на стратегические товары.

Нефтяной рынок отреагировал на политические события заметным ростом, обострились опасения возможных перебоев поставок из России. Спотовые цены на нефть и газ 22 февраля перешли к стремительному росту на фоне обострения геополитической ситуации. По данным биржи ICE, стоимость апрельского (ближайшего) фьючерса североморской нефти Brent поднималась до $99,3 за баррель впервые с сентября 2014 г. (+3,8% к предыдущей сессии). Техасская WTI росла во вторник на 3,2% до $94,5 за баррель. На пике Brent торговалась по $103,3 за баррель. WTI продавалась дороже $100 в июле 2014 г. – по $106,09 за баррель.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета «Донецкой и Луганской народных республик». С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Путин заявил, что Россия имеет полное право принять меры для обеспечения своей безопасности после того, как США и НАТО проигнорировали ее предложение по гарантиям безопасности. Шантаж санкциями, по оценке главы государства, был бы продолжен вне зависимости от решения России, а «предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован».

Из-за геополитики волатильность рубля приблизилась к максимуму с начала пандемии. В итоге рубль по этому показателю обошел турецкую лиру. Евро немного обесценился по отношению к доллару. Европейская валюта за последние дни потеряла около одного процента.

События в восточной части Старого Света пока еще несущественно сказались на Еврозоне, комментирует ситуацию # депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Перспективы нефти и рубля будут напрямую зависеть от исходящих от Запада решений. Хотя Белый дом и Брюссель сделали заявления о санкциях против России, пока неясно, какие шаги будут предприняты. Немногим ранее Вашингтон объявил о жестких санкциях против Москвы, вроде исключения из SWIFT, но позже за океаном предпочли дипломатическое урегулирование».

Если против России последуют западные санкции, котировки Brent могут превысить психологический уровень в 100 долларов, считает Байрамов. Правда, такой поворот событий нежелателен для курса российской денежной единицы. Санкции приведут к дальнейшему резкому падению рубля. «В этом смысле все взоры сейчас прикованы к Вашингтону», — заметил он.

Ожидаемой реакцией ЕС и США стали заявления об ограничительных мерах. Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Белый дом. Указом запрещаются инвестиции в «ДНР» и «ЛНР», а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов. Кроме того, данный указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна вскоре объявит о новых санкциях против России. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение России признать независимость «ДНР» и «ЛНР», призвав к проведению экстренного заседания СБ ООН и к точечным европейским санкциям.

Как считает директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов, за антироссийскими санкциями США после признания независимости «ЛНР» и «ДНР» последует падение курса рубля и ослабление экономики РФ, однако Россия была к этому готова на финансовом уровне, считает экономист. По его словам, когда всё закончится, рубль укрепит свои позиции, а фондовый рынок покажет резкий рост.