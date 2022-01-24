На глобальных трендах удорожания энергосырья цена барреля нашей нефти продолжает расти. Баррель «Азери Лайт», увеличившись на 1,93 доллара, достиг 92,49 долларов. Таким образом, наша нефть впервые за многие годы вернулась к отметке октября 2014 года. Максимальная цена азербайджанской нефти (90,56 долларов) в течение этого года была зафиксирована 19 января.

Позитивное следствие растущей нефти — за последний год валютные резервы страны выросли на 2 166,8 млн долларов (4,3%). В этом разрезе за год валютные накопления ГНФАР выросли на 1 460,8 млн долларов (3,4%), ЦБА — на 706 млн долларов (11,1%). Дорожающая нефть поддерживает госбюджет, где 12 млрд 710 млн манатов или 86,5% нефтяных доходов бюджета составят трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 1 млрд 980 млн манатов или 13,5% — поступления из нефтяного сектора по линии налоговых органов.

Цены на нефть демонстрируют стабильный рост после 2 декабря, когда страны — члены соглашения ОПЕК+ решили сохранить ежемесячные темпы увеличения добычи на 400 000 баррелей в сутки, следует из данных ICE. Так, 2 декабря после министерской встречи ОПЕК+ баррель нефти Brent с поставкой в феврале стоил 69 долларов. 7 декабря цена выросла до 75 долларов, а 8-го приблизилась к 75,8 долларам за баррель. Тенденция роста продолжилась в январе. За истекшие десять с лишним лет рынкам предстояло пережить немало взлетов и падений, прежде чем в позапрошлом году начался новый довольно резкий рост товарных цен.

Аналитики Morgan Stanley ожидают подъема стоимости нефти марки Brent до 100 долларов за баррель к третьему кварталу текущего года. Ранее эксперты ожидали роста цены до 90 долларов за баррель. Как отмечается в сообщении аналитиков, глобальные запасы нефти к концу этого года сократятся после значительного падения в предыдущем году. В то же время инвестиции в увеличение мощностей в нефтяном секторе, как ожидается, сократятся на 30% к концу десятилетия, поскольку внимание рынка переключится на «зеленые» инициативы.

Эксперты Goldman Sachs во вторник также сообщили, что прогнозируют подъем цены Brent до 100 долларов за баррель к третьему кварталу. А вот Управление энергетической информации США видит перспективу совершенно иной. По их мнению, в 2022 году произойдет снижение цен на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель и стабилизацию индексов ближе к концу года в районе 60 долларов за баррель. В подобных прогнозах видится большой интерес к тому, чтобы переломить повышательную тенденцию на рынках.

Что касается возможности ценовой коррекции на рынке, связанном с природными ресурсами нашей страны, то цены на энергоресурсы для нефтегазовых стран всегда считаются основным видом рисков, потому что изменение цены для стран-экспортеров углеводородов влияет на их валютные доходы. С этой точки зрения события, которые произойдут на мировом нефтяном рынке, будут иметь последствия для валютных доходов Азербайджана. Снижение цен на нефть может привести к снижению притока валюты в страну. Опрошенные нами эксперты отмечают, что главным фактором рисков остается пандемия.

«Скорее ожидания склоняются к тому, что рынок нефти близится к дефициту, поскольку добыча во многих странах падает, а инвестиций в отрасль в прошлом и текущем году не было. Тревога по поводу «омикрона» спала, появились более позитивные сводки о перспективах этого штамма. Возникают некие позитивные ожидания: потребление возрастает, локдаунов, возможно, не будет. Во всяком случае, сейчас их не вводят. Мы наблюдаем осторожный оптимизм на рынке», — отмечает в беседе с # эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В свою очередь руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан считает, что наступивший год будет благополучным в контексте ожидающихся нефтяных цен. По его прогнозам, средняя цена барреля превысит заложенные в бюджете 50 долларов.