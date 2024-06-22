Число погибших в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекку – превысило 1000 человек. Официально власти сообщают о 500 погибших. Но большинство умерших от солнечных и тепловых ударов – это незарегистрированные верующие. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на The Guardian.

Около 10 стран сообщили о 1081 смерти во время хаджа. Только в Египте сообщили о 658 погибших паломниках. Так что официально озвученное Саудовской Аравией количество в 500 человек, явно не отвечает действительности.

По данным властей каждой страны, погибли по меньшей мере 14 малазийцев, 183 индонезийцев, 68 иорданцев, 35 пакистанцев, 35 тунисцев, 11 иранцев и 98 индийцев. Еще 22 иорданцев госпитализированы, а 16 числятся пропавшими без вести, сообщило министерство иностранных дел Иордании.

Основная причина гибели людей — сильная жара. Только 17 июня температура в Большой мечети в Мекке достигла рекордных 51,8 градуса по Цельсию. Как сообщали власти Саудовской Аравии, к 16 июня в больницы из-за жары обратились более двух тысяч паломников.

Хадж, время которого определяется лунным исламским календарем, в этом году снова выпал на время жаркого саудовского лета. Время хаджа каждый год сдвигается примерно на 11 дней назад по григорианскому календарю, а это означает, что в следующем году он состоится раньше, в июне, возможно, в более прохладных условиях.

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в Саудовской Аравии, говорится, что температура в этом районе повышается на 0,4°С каждое десятилетие.

Каждый год десятки тысяч паломников пытаются присоединиться к хаджу нелегальными способами, поскольку они не могут позволить себе часто дорогостоящие официальные разрешения. Зачастую, люди копят на хадж всю жизнь.

Власти Саудовской Аравии сообщили о выселении сотен тысяч незарегистрированных паломников из Мекки в этом месяце, но похоже, что многие из них все еще участвовали в основных обрядах, которые начались в прошлую пятницу. Эта группа была более уязвимой, поскольку без официальных разрешений они не могли получить доступ к кондиционированным помещениям, предназначенным для охлаждения 1,8 миллиона авторизованных паломников.